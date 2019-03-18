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揚明光 自結2月每股淨損0.27元

2019-03-18 16:13經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

揚明光（3504）今（18）日公告2月自結稅後淨損3,100萬元，每股淨損0.27元。揚明光2月營收3.31億元，月減18.2%，為一年來低點。累計今年前兩個月營收7.35億元，年增7.4%。

揚明光近日因AR/VR等題材帶動，股價爆量大漲，最高一度衝上114元，為去年9月以來波段新高，今天收111.5元，下滑0.5元，近一周來三大法人買超積極。

營收三大法人
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