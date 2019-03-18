微星第2季有望淡季不淡 全年出貨量目標成長一成

2019-03-18 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



NVIDIA （輝達）新品連發，上週正式推出GTX 1660顯卡，定為入門級產品，微星（2377）、技嘉（2376）、華碩（2357）可望受惠，展望今年營運，微星預估，今年電競筆電仍有個位數年成長，對輝達新顯卡樂觀看待，由於新品效應，預期第二季將有機會「淡季不淡」，全年來看，預估整體產品出貨量相較去年要成長一成。

微星預估，全球PC市場目前看來仍衰退，且外在中美貿易戰總體經濟不佳，今年預估全球類電競加電競筆電產業總出貨量達800萬台，微星目標是400萬台的高階市場，目標出貨量今年仍能個位數成長。

針對新顯卡推出，微星表示，新顯卡看來性價比很高，消費者接受度較高，對新顯卡後市樂觀看待。目前通路已積極鋪貨，預期真正放量要在第二季，儘管歷年第2季為傳統淡季，但因今年有新品效應，預期第二季將有機會「淡季不淡」。全年來看，預估整體產品出貨量相較去年要成長一成。

輝達繼推出平價款新顯卡GeForce GTX 1660 Ti之後，上週末再度推出 GTX 1660。售價 219 美元，台灣區產品售價自7,450 元起。同樣採用圖靈（Turing）架構技術，惟該款新品並不具備即時光影追蹤技術。

GTX 1660 搭載6GB GDDR5 VRAM 記憶體、1,408 個CUDA 核心與接近 1.8 GHz的超頻時脈。在 1080p 解析度下其速度平均比 GTX 1060 3GB 快了35%，相比 Maxwell 架構的 GTX 960 更是快了 130%。

目前，GTX 1660 新顯卡包括華碩、EVGA、技嘉、微星與Zotac皆已正式推出。板卡廠隨著輝達1月中旬推出中階顯卡RTX 2060之後，帶動出貨量成長。緊接著定位入門款的GTX 1660 Ti、1660先後上市，法人預估，可望進一步為板卡廠首季營運增添柴火，但入門款真正放量預計應於第二季。