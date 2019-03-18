打進陸面板廠供應鏈 晶彩科、東捷價揚

2019-03-18 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中國大陸面板廠新產能續開，面板設備廠東捷（8064）、晶彩科（3535）打進陸廠供應鏈，參與新廠擴建計畫，營運升溫。業績支撐，東捷和晶彩科今（18）日股價雙雙帶量走揚，晶彩科更一度大漲超過7%，盤中最高漲至24.3元，股價來到近三年高點。

晶彩科主要業務為自動光學檢查（AOI）設備生產，曾參與京東方等大陸面板廠新產線建設，並取得後續10.5代線訂單。晶彩科今年2月營運旺，合併營收3.1億元，較去年大幅成長超過420%；累計前兩個月合併營收4.84億元，年增244.68%。業績大幅躍進，晶彩科表示，主因為年度出售機台多，此為產業特性，尚屬正常。

晶彩科受惠2月業績旺，自3月中旬起股價穩健上攻，曾連續兩個交易日爆出超過1.3萬張大量，量能充足，所有均線皆呈向上成長。晶彩科除了著力於面板整版檢測設備，同時也擴大業務觸角，伸進蓬勃發展的穿戴裝置、可撓式顯示器裝置等應用。

東捷自2017年起，切入大陸面板廠供應鏈，受惠大陸10.5代廠客戶大量交機等因素帶動，去年全年合併營收69.11億元，年增66.2%，為歷年新高；今年前兩個月合併營收達11.74億元，年增68.7%，亦為歷年同期最佳；東捷尚未公告去年全年獲利，董事會日前通過配發現金股利1元。法人估計，今年上半年仍將維持升溫走勢。

東捷日前指出，公司除了深耕液晶顯示面板（LCD）產業，並力求擴展產品廣度，如銷售多項LCD和真空製程設備等；研發方面，將強化既有雷射、光學、機電整合等核心技術能力，全力發展新產品研發；此外，也將持續加強產學合作，開發設備相關零組件耗材。