針對華映重整案媒體報導 臺灣銀行提出澄清

2019-03-18 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



針對華映重整案，臺灣銀行指出，有媒體報導不實，特地發布澄清。臺銀指出，華映公司於99年委任臺銀籌組228億元聯貸案，經多年履償後至107年1月間，考量該公司106年度營運狀況已獲改善，且提供該公司名下所有龍潭區土地廠房十足擔保，遂由臺銀重組聯貸額度75億元聯貸案。

華映公司發生營運變故後，臺銀認為確保銀行債權收回及兼顧該公司數千名員工權益善盡社會責任為首要之務，並為善盡管理行角色，緊密催促華映公司及其母公司大同集團應積極處理，提出可行的債務重整計畫，並多次召集聯貸銀行團會議，但未與該公司洽商任何新增貸款事宜。

至於華映公司聲請重整，臺銀除本於維護所有參貸銀行債權立場外，對於國內產業發展及該公司員工生計等社會責任，也須審慎考量，所以建請法院儘速指派檢查人，以公正第三人立場查核公司是否具重整價值，並以其報告作為判定基礎，由法院綜合考量各方利益，而為最妥適判斷，法院若允許重整，臺銀主張仍由銀行團推薦的專業團隊主導重整案。

相關報導影射臺銀似有隱瞞參貸行88億元補償款損失一事，但經查該事件是大陸華映科技集團於107年12月29日向華映子公司華映百慕達提起訴訟的請求支付款，臺銀於108年3月5日始獲悉，隨即於3月7日要求該公司說明事件始末，並函促該公司應於3月15日前召開全體銀行團會議，就報導內容詳實說明，並未有任何隱瞞訊息等情事。

而華映公司已於3月15日下午1:30召開全體銀行團會議說明事件始末，鄭重澄清近期媒體多則不實報導。