雙效題材發威 天鈺股價創新高

2019-03-18 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



面板驅動IC天鈺（4961）雙效題材發威，受惠於8K4K超高解析電視滲透率持續提升及全螢幕手機潮流趨勢，電視及手機類晶片出貨量增，法人預估2019年營收可望出現雙位數成長。今日股價勁揚，盤中一度來亮燈漲停，創下掛牌以來新高。

由於2020年東京奧運即將到來，日本NHK電視台奧運賽事將以8K4K內容播送，全球彩電業者搶攻奧運商機，8K4K液晶電視推機熱潮開始升溫，帶起相關供應鏈需求逐季攀升，其中天鈺為鴻海集團旗下子公司，主要以面板驅動IC及電源管理IC為主，客戶包括：群創、華映及彩晶等，優先受惠於集團需求。另外，智慧型手機走向全螢幕化，從蘋果到中國品牌手機均走向全螢幕化趨勢，帶動天鈺小尺吋面板驅動IC需求增加。

天鈺在大、中、小面板驅動IC產品齊全，產品線廣泛應用於筆記型電腦、液晶螢幕、液晶電視、平板電腦、智慧型手機與可攜式影音顯示產品。以終端應用來看, 電視佔營收比重20%、螢幕及筆電佔22%、平板佔營收比重25%、智慧型佔28%和電子紙佔營收比重 5%。

過去外界認為天鈺太過仰賴鴻海集團，銷貨多側重於鴻海集團面板供應鏈，佔營收比重30%至35%，不過，近年來該公司也逐漸調整方向，積極開拓鴻海以外新客戶，並積極透過代理商拓展中國版圖。在產品開發上，積極投入電源管理IC研發，陸續推出高解析度電視面板電源管理IC、超低待機功耗線性穩壓 IC 及電子閱讀器電源管理IC等產品及解決方案，增添新營運成長動能。