宏達電去年Q4淨損44億元 每股虧5.31元

2019-03-15 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（15）日公布去年第4季營運成果與年度報告，去年第4季稅後淨損44億元，每股稅後虧損5.31元；累計去年全年稅後純益120億元，每股純益（EPS）14.72元。

宏達電指出，去年第4季營收41億元；毛利率由前季4.7%增加至8%，是自去年第4季以來連續四個季度毛利率成長；營業淨損為28億元，營業利益率為-68.7%；稅後淨損為44億元，每股稅後虧損5.31元。

宏達電累計去年全年營收237億元，營業毛利5.15億元，稅後純益120億元，每股純益14.72元；全年轉盈。

宏達電指出，去年第4季率先聯盟全球知名電信巨擘Sprint、Telstra和中國移動，發表並展出HTC最新首款5G mobile smart hub，持續搶灘5G市場；HTC VIVE在去年第4季推出頂級企業VR解決方案推動企業市場，為各種規模的企業提供最佳的設計和軟體專業應用，以搭配全球最優秀的VR硬體，展現HTC持續提供頂級VR軟硬體的承諾。

宏達電表示，去年第4季全球市場推出VIVE Focus企業版，為企業提供完整強大的VR一體機體驗；VIVE Wave VR平台生態系統持續擴展，已有15家硬體合作夥伴宣布支援Vive Wave，並計劃將Wave整合至其產品中；包括Shadow Creator影創科技，其Shadow VR是透過VIVE Wave VR平台打造的一體機；推出VIVE Sync，這是一款針對企業需求，透過VIVE Sync讓員工在虛擬空間中共同討論、分享工作素材、做出即時的協調與決策，大幅增進跨地區團隊的溝通與效率。

宏達電指出，HTC Desire 12s去年12月在特定地區推出，延續一系列經濟實惠、高品質、高規格入門級智慧手機的趨勢。

「Exodus 1」是HTC首款區塊鏈手機的搶先體驗版本，去年10月推出，廣邀全球加密社群及開發者，共同協助強化安全架構，且首度可透過比特幣或乙太幣在HTC Exodus官網購買，已在12月開始出貨。