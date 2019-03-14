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建榮去年每股賺0.86元 不配息

2019-03-14 19:27經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB上游玻纖布廠建榮工業(5340)今日公告董事會通過107年度個體財報及合併財務報表，去年淨利約1.68億元，年成長37.7%，去年每股稅後純益約0.86元，優於前一年度0.63元。

建榮董事會也決議對去年獲利不配息，並預定6月21日召開股東常會並改選董事(含獨立董事)。

財報配息股東
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