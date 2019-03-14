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貿聯2018年EPS達11.86元 再創歷史新高

2019-03-14 17:29經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯今天公布2018年合併營收為213.92億元，年增37.14%，2018年合併稅後純益為13.92億元，較去年增加17.98%，2018年每股稅後純益（EPS）為11.86元，再創歷史新高。

貿聯表示，2018年第4季收10月份中國廠區長假，以及12月歐美聖誕假期，工作日減少，惟營收淡季不淡，受假期影響不明顯。2018第4季產品營收消長的情況，以資訊產品用線來看，：擴充基座（dock）與訊號適配器 （dongle）機種出貨維持與前季相當之動能。

至於2018年第4季，車用線整體季表現持平，電動車線束出貨，因季末特定車型停產略減。而醫療用線、工業用線以及電器用線出貨大致持平。

展望未來兩季，在資訊產品用線方面，美系商用客戶出貨狀況仍穩定；新導入消費品牌客戶之新款擴充基座，將延至第2季中放量。

車用線束方面，電動車線束隨著客戶量能穩定提升，可望出貨逐季拉升。

電器用線方面，整體電器用線成長，仍要視上半年總體經濟情況而定。英系電器客戶出貨可望穩定增加；銅料價格波動，在未來兩季將陸續反映至終端客戶。

醫療用線方面，預期持平或小幅成長。工業用線：大部分產品線出貨持穩；半導體用線維持成長，惟占比仍小。

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