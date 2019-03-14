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信邦去年EPS 6.26元 擬配4.5元現金股利

2019-03-14 14:43經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

信邦今（14）日公告，擬配發4.5元現金股利，並將在6月6日舉行股東會。信邦2018年每股稅後純（EPS）為6.26元，較2017年EPS 5.44元，持續增長。

信邦股東會
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