西勝去年EPS 1.24元 新產能到位將顯現規模效益

2019-03-14 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



西勝今（14）日公布2018年合併營收28.59億元，創下歷年新高，年增47.16％；2018歸屬母公司稅後淨利0.89億元，年減26.45％，2018年每股稅後純益（EPS）為1.24元。

西勝表示，公司自動化生產比重逐步拉高之下，2018年NB電池模組出貨量成長2.48％到2,141萬套，2018第4季營收與全年營收雙雙創下季度與年度新高紀錄。

由於被動元件價格大幅上漲，及進行產品組合與產線調整生產成本上升，2018全年獲利較2017年減少，不過隨著調整逐步到位，單季獲利逐季躍升，2018第4季單季獲利較第3季增加53.63％，亦為近兩年單季獲利次高。

2019年上半年完成PACK自動化與SMD產線擴產後，規模效益將充分顯現，有助於毛利率再提升，營運展望穩定樂觀。

西勝董事會同時通過2018年盈餘分配案，將配發現金股利1元（包含資本公積0.25元），配發率達60％。

因應人工成本上漲及缺工風險，公司持續進行垂直整合與產線自動化，去年第4季起陸續增加自動化產能及SMD自製率，關鍵零件SMD電池保護板自製率由2017年的34％，提高至2018年的46％，其中第4季SMD自製率56％。

在規模效益顯現以及SMD自製率提高，全年平均毛利率11.74％，較前三個季的11.24％增加0.5個百分點，其中第四季毛利率12.98％，較前三個季的11.24％增加1.74個百分點。

西勝2019年上半年計劃完成5條SMD產線，以及4條PACK組裝自動化生產線，負責製造電池機殼的重慶皕勝廠，亦將逐步試量產出貨，自動化與零件自製率再提高，將有助毛利率持續提升。