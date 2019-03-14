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尖點3月營運拚回溫 持續布局5G

2019-03-14 13:36經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB鑽針廠尖點（8021）力求營運回穩，法人認為，2月營收應為全年谷底，3月後營收將成長回溫，但受到市場需求不確定性之影響，回溫程度有限，預估要到下半年電子傳統旺季來臨以及手機等新產品上市，方能帶動較為明顯的成長。

展望2019年，尖點先前表示，今年整體經濟環境有不確定因素，故在新案投資上會較為審慎評估。外部在市場的開拓會以原本的電子及消費相關市場，同時投入技術於未來車載及5G之相關應用；內部則以強化成本控制、精進各項流程以及效率提升為管理重點。

尖點營收手機
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