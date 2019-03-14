事欣科專攻美國製造 95%客戶都在美國

2019-03-14 14:23 聯合晚報 特派記者 聯合晚報 特派記者 謝艾莉 ／美國加州14日電



圖為事新科PARPRO Technologies 總裁Keith Knight。 特派記者謝艾莉／攝影 分享 facebook

工業電腦廠事欣科（4916）靠著美國製造的優勢，大吃美國客戶訂單，事欣科北美執行長Thomas Sparrvik表示，事欣科是美國市場占比非常高的公司，當中95%客戶都是來自於美國，部分來自於歐洲。

Thomas表示，在2012年時，事欣科當時國防營收占比60%，但是在這幾年持續耕耘新客戶新產品之下，國防營收占比已降至35%。

事欣科指出，去年營收占比當中，航太與國防營收占比約40%、博弈為32% 、醫療16%，工業（industrial）約12%。

事欣科目前在台灣、美國加州、美國內華達州及墨西哥設有廠房及研發中心，以加州工廠PARPRO Technologies來說，則是主攻電子製造服務（EMS），產品相當多元，包含軍用、醫療、工業（industrial）等。

Thomas進一步表示，相比於2012年，現在事欣科增加更多產品線，並充實研發實力，「在有研發技術之下，就不會一直跟競爭對手做價格的競爭，也不會被客戶砍價」，以博弈產品來說，公司能交貨的產品包含板子、線材、機殼、整合等產品與能力，不像其他做博弈生意的公司，只能交板子，事欣科能交貨的產品更為齊全。