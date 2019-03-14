英特爾組大聯盟 信驊有機會獲一線資料中心大咖青睞

2019-03-14 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



日前半導體巨擘英特爾（Intel）發起全球大咖企業成立CXL聯盟共同開發提升下一代資料中心運算效能，搶食全球資料中心龐大商機，IC設計信驊（5274）新一代遠端伺服器控制晶片將於今年6月對英特爾送樣，若順利搭上英特爾2020年新一代伺服器推出，有機會取得CXL聯盟中惠普及Google新訂單，營運可望更上層樓。 英特爾（Intel）。 記者鍾詠翔攝影 分享 facebook

因應5G、AI時代來臨，英特爾日前宣布將結合阿里巴巴、微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）、惠普（HPE）及華為等全球一線大咖，共同成立一個聯盟，共同開發CXL（Compute Express Link）技術以加速下一代資料中心效能，該協議用意在使電腦周邊各元件之間擁有更大的頻寬，以解決未來龐大資料工作負載。

而資料中心之核心伺服器中，不可或缺遠端伺服器控制晶片也勢必做出調整，信驊新一代遠端伺服器控制晶片將在6月送樣至英特爾，以因應英特爾2020年新一代伺服器處理器推出，一旦認證通過，信驊未來有機會從過去白牌市場打入惠普或谷歌等一線資料中心客戶群。

而在既有白牌市場中，信驊今年成長空間仍具潛力，出貨量成長幅度可望超過整體伺服器的成長，一般預料英特爾在今年下半年推出的伺服器平台Purley Refresh小改版，對信驊整體市占率的影響有限，不過，2020年下半年新一代的Whitley推出後，可望在2021年開始發酵，信驊開始迎接另一波換機潮及市占提升。