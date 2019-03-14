親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

挺高雄！85大樓淪三拍降30億 海霸王加1萬以54億標下

評／尋找誰也不能「合理拒絕」的轉型正義原則

英特爾組大聯盟 信驊有機會獲一線資料中心大咖青睞

2019-03-14 12:20經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

日前半導體巨擘英特爾（Intel）發起全球大咖企業成立CXL聯盟共同開發提升下一代資料中心運算效能，搶食全球資料中心龐大商機，IC設計信驊（5274）新一代遠端伺服器控制晶片將於今年6月對英特爾送樣，若順利搭上英特爾2020年新一代伺服器推出，有機會取得CXL聯盟中惠普及Google新訂單，營運可望更上層樓。

英特爾（Intel）。 記者鍾詠翔攝影
英特爾（Intel）。 記者鍾詠翔攝影
分享

因應5G、AI時代來臨，英特爾日前宣布將結合阿里巴巴、微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）、惠普（HPE）及華為等全球一線大咖，共同成立一個聯盟，共同開發CXL（Compute Express Link）技術以加速下一代資料中心效能，該協議用意在使電腦周邊各元件之間擁有更大的頻寬，以解決未來龐大資料工作負載。

而資料中心之核心伺服器中，不可或缺遠端伺服器控制晶片也勢必做出調整，信驊新一代遠端伺服器控制晶片將在6月送樣至英特爾，以因應英特爾2020年新一代伺服器處理器推出，一旦認證通過，信驊未來有機會從過去白牌市場打入惠普或谷歌等一線資料中心客戶群。

而在既有白牌市場中，信驊今年成長空間仍具潛力，出貨量成長幅度可望超過整體伺服器的成長，一般預料英特爾在今年下半年推出的伺服器平台Purley Refresh小改版，對信驊整體市占率的影響有限，不過，2020年下半年新一代的Whitley推出後，可望在2021年開始發酵，信驊開始迎接另一波換機潮及市占提升。

英特爾信驊
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48

啟碁 將配3.5元股息

2019-03-13 23:53

晶睿迎轉單 下季發酵

2019-03-13 23:53

美律吃蘋果 今年供貨增加

2019-03-13 23:53

去年配息／華通0.8元 殖利率3.6％

2019-03-13 23:53

隆達 去年每股賺0.1元

2019-03-13 23:53

研華投資B2B 培養獨角獸

2019-03-13 23:53

研華 年營收拚增兩位數

2019-03-13 23:53

大陸市場助攻 晶心科首季樂觀

2019-03-13 14:35

擬辦現金減資／每股退4元 威強電重挫

2019-03-13 14:13

台達電新布局 今年營收、獲利挑戰新高

2019-03-13 14:13

外資買不停 大立光股價再寫波段新高

2019-03-13 13:12

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

投信作帳 電子零件股漲

2019-03-14 00:49

谷月涵看後市／總統大選、高殖利率支撐台股

2019-03-14 00:49

折疊機概念股 題材夯

2019-03-14 00:49

智寶合併凱美 換股比1.165:1

2019-03-13 16:26

新品效應 印刷電路板股叫好

2019-03-13 14:13

開發金維持現金股利政策 股息發放率約70％

2019-03-14 05:55

啟碁 將配3.5元股息

2019-03-13 23:53

智寶、凱美下午4時同步重大訊息 將宣布合併案

2019-03-13 15:20

Tesla調價 牽動供應鏈

2019-03-14 00:49

緯穎目標價 外資喊440

2019-03-13 23:59

華為新機連發 台系鏈樂

2019-03-14 00:49

緯穎27日轉上市 每股訂248元

2019-03-13 23:59

華固配息超霸氣 去年每股賺3.12元大方配5元現金

2019-03-13 19:12

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48

智寶合併凱美 1.165股換1股

2019-03-13 16:34

擬辦現金減資／每股退4元 威強電重挫

2019-03-13 14:13

緯穎競拍得標平均價格349.32元 21日公開抽籤

2019-03-13 17:42

華固配息5元 超大方

2019-03-13 23:53

國巨集團再啟動合併 智寶、凱美股價不同調

2019-03-14 09:30

晶睿迎轉單 下季發酵

2019-03-13 23:53

中裕營運 邁入成長期

2019-03-13 23:59

廷鑫、百和 股價雙喜

2019-03-13 14:13

美律吃蘋果 今年供貨增加

2019-03-13 23:53

旺宏擬每股配息1.2元 殖利率5.7%

2019-03-13 14:38

2月營收俏 南投廠升級 美時爆量走揚

2019-03-13 14:13

聚亨 化解敵意併購危機

2019-03-13 23:53

櫃買業績發表 六連發

2019-03-13 23:59

台灣先生谷月涵回來了 看好中小型股

2019-03-13 18:48

台達電新布局 今年營收、獲利挑戰新高

2019-03-13 14:13

旭富配息4.2元 法人看好後市

2019-03-13 23:53

研華 年營收拚增兩位數

2019-03-13 23:53

聖暉 拿下台達電訂單

2019-03-13 23:59

郭明錤：蘋果AR裝置主打MR 揚明光、長盈精密可望受惠

2019-03-14 10:08

友通2018每股稅後純益5.28元 十年新高

2019-03-13 20:00

大陸市場助攻 晶心科首季樂觀

2019-03-13 14:35

聚碩擬配發現金股利1.5元、股票股利1元

2019-03-13 19:46

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

去年配息／華通0.8元 殖利率3.6％

2019-03-13 23:53

雙鴻 前二月EPS 1.16元

2019-03-13 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top