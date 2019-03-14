聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



聯強（2347）日前公告去年第4季財報，全年營收3,832億元，連續第三年創歷史新高；稅後純益66.1億元，亦為歷史次高，每股純益（EPS）3.96元；董事會決議每股配發2元現金股利。 聯強總裁杜書伍。（本報系資料庫） 分享 facebook

聯強指出，包含合資事業的集團全球營收，來到414億美元（約新台幣1.2兆元），首破400億美元大關，穩居全球第二大通路商，並大幅拉近與第一大的距離。

聯強表示，獲利部分受惠於高階、商用產品比重提升，以及新業務領域拓展、營運管理持續良化，毛利率來到近年高點，為3.78%；營業利益54.1億元，營益率1.41%。

各事業群來看，聯強流動事業群營收2,850億元，創歷史新高；元件事業群營收982億元，為歷史次高。聯強表示，流動事業群的主力成長動能，來自積極發展的數據中心、網路資安、雲端與技術服務等商用市場，近年營收規模每年均以增加近100億元速度邁進，去年大幅成長近20%；此外，電競與智慧裝置新領域，也有倍數成長，貢獻約5%營收。

元件事業群部分，聯強指出，包括工業控制／AIoT、車用電子／車載裝置、智慧消電、網路／通訊等領域，營收貢獻已超過五成，一度帶動元件事業群去年上半年營收成長10%，但下半年因Intel CPU缺貨，使兩岸三地工廠型態客戶的生產排程大亂，加上美中貿易戰的衝擊，客戶拉貨意願保守，使元件事業營收未能再創新高。

展望今年，聯強表示，雖市場仍有諸多變數干擾，但預期各國政府會以積極擴大內需市場，因應對外貿易的疲軟，這將對以內需市場為主的聯強帶來利多；加上企業對數位轉型與強化資安的IT投資仍將持續；以及5G正式商轉可望帶動系統建置、設備更新與換機的需求；仍樂觀看待今年的市場機會。

同時，聯強也說，他們已站穩全球第二大通路服務商地位，在新產品、新市場、新通路的布局，將產生磁吸效應，各區域之市占將持續提升，今年整體營收與獲利，都將持續有優於市場的表現。