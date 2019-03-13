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智寶合併凱美 1.165股換1股

2019-03-13 16:34經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

鋁質電解電容廠智寶（2375）與凱美於今日通過合併案，合併後將由智寶為存續公司並繼續上市，至於凱美則為消滅公司，合併後的智寶將更名為凱美。

上述合併案議定為每1.165股智寶，換取1股凱美，預計雙方將於6月5日召開股東常會討論，並需經主管機關核准，合併基準日暫定為今年9月30日。

智寶凱美股東

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