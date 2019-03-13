2月業績旺 東捷股價升溫上攻

2019-03-13 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東捷（8064）2月受惠面板客戶建廠大量交機，單月營收5.29億元，較去年同期成長25.47%。東捷業績佳，吸引外資買進，截至昨天，外資連八買，持股比例達3.9%，為近一年高點。業績加上外資挹注，推動東捷股價升溫，今日開高，盤中最高一度漲至19.7元，日K連四紅。

東捷產品以液晶顯示（LCD）面板檢測整修、製程及自動化設備為主，占其營收比重超過七成，包括友達、群創等廠，皆為其客戶，並已打進中國大陸面板廠供應鏈。因應Mini LED等新顯示技術問世，東捷也積極投入研發相關設備技術。