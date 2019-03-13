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今日台股盤前重點掃描

2019-03-13 07:35經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、國巨集團傳整併 強尬日廠

國巨集團旗下鋁質電解電容廠智寶與凱美昨（12）日同步宣布，今天股票暫停交易。智寶目前持有凱美超過四成股權，外界推測，兩家公司同一天停牌，可能有進一步股權交易，不排除是智寶規劃全數收購凱美股權。

二、台股作帳行情 啟動

台股昨（12）日在外資終止連三賣轉買，並看好蘋果谷底翻揚，調升台積電、大立光目標價，以及投信順勢啟動作帳行情，單日買超金額攀上今年第二高帶動下，終場大漲93點，順利收復各短期均線，化解修正危機。

三、郭台銘：不向霸道者低頭

美國媒體報導鴻海在美遭微軟提告，鴻海董事長郭台銘昨（12）日親上火線說明兩大重點，首先強調鴻海本身不做訴訟所提及的Android產品，沒有侵權，不會讓鴻海小股民受到一絲一毫損失；其次強調，台灣代工廠遭逼迫，他要代表台灣產業，反抗微軟霸道、霸權。

四、CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

英特爾CPU處理器大缺貨之亂，恐到第2季都仍難緩解，品牌宏碁董事長暨執行長陳俊聖昨（12）日直言，「目前（CPU缺貨）仍然持續」，意味第2季雙A宏碁、華碩營運恐仍遇逆風。雙A已針對缺貨一事立馬祭出因應策略，像是增加AMD晶片機種的比重，或主打CPU優先供貨的電競及高階、高單價PC產品。

五、二低一高股 短線強棒

台股昨（12）日震盪盤堅，指數收復10,300點大關。雖然現階段指數彈升後，投資人操作困難度提高，但近期低股價、低本益比及高現金殖利率的「二低一高」概念股，似有接棒演出跡象，短線攻守兼宜。

六、台達電營收衝 拚連七年創高

台達電（2308）董事長海英俊昨（12）日表示，今年即使不加計泰達電業績，台達電整體營收仍要成長，看好來自電動車、資料中心、自動化、充電樁及風電等業務後市。隨著原物料價格回穩，目標全年毛利率力守去年下半年水準。

七、興富發跨界房仲 產銷一條龍

興富發建設最近又有大動作，持續朝房地產上下游垂直水平整合拓展；據悉，已在台中、高雄成立「興富發置業」兩家仲介分店據點，是市場上第三家指標建商從上游開發商跨足下游仲介體系，引起市場關注。

台達電鴻海台股

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