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智寶、凱美13日同步停牌 外界推測親上加親

2019-03-12 19:55經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

國巨集團旗下鋁質電解電容廠智寶凱美於今（12）日同步宣告，明（13）日將暫停交易，智寶目前持有凱美超過四成股權，外界因此推測，這次停牌應是將宣告雙方會親上加親，有進一步股權交易。

智寶去年合併營收為29.72億元，年增1.6％，凱美去年則因併購帛漢，合併營收為13.57億元，年增5.3％。

智寶是從2015年開始持有凱美股權，而後進入其董事會，後續再進行內部調整，現階段持有凱美約43％股權。外界認為，智寶將可能增持凱美持股，甚至雙方進行合併。

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