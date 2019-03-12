投資昆山奇美1.1億美元 誠美材保經營權

2019-03-12 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）日前決議參與昆山奇美增資，最多投資1.1億美元（約新台幣33億元）；誠美材截至去年第3季，約當現金約33億元，這筆投向昆山奇美的資金，會從哪來？誠美材今（12）日表示，增資時程未定，是否一次到位還在討論，目前除了用自有資金，也不排除發行全球存託憑證（GDR）或現金增資等方式。

誠美材進一步表示，昆山奇美對公司未來發展很重要，董事會通過增資決議，是因為3月15日前，需回復昆山奇美增資意願，因此以原來認購比例做認購，回復意願後，也確定不會有喪失經營權的問題。

在籌措資金上，等到4月26日臨時股東會後穩定經營層，後續會有更明確的方向 。

誠美材投入資金到昆山奇美，主要是要支應2.5米偏光片產線的資本支出。

2.5米產線預計今年第4季量產，近期雖誠美材爆發經營權之爭，誠美材董事長何昭陽表示，量產時程並沒有改變，設備已在裝機，2.5米主要供應65吋以上大尺寸面板，非常有競爭力，中國大陸幾乎所有面板廠都對第二條線有興趣，急著想接洽，對未來順利開出後營運狀況樂觀期待，非常有信心。

何昭陽表示，目前2.5米主要客戶鎖定大尺寸，包括擁有10.5代線的華星光電、京東方等廠，都有接洽討論未來發展事項，中電熊貓、惠科等有8.6代線的廠，也有後段In House的規劃。

何昭陽也說，現在訂單遠大於產能，第一條線1.5米，標準產量落在一個月120萬平方米，經過技術團隊技術突破，現在能做到一個月150萬平方米，但訂單遠大於150萬，甚至大於200萬平方米，一部份已經委外由台灣等廠代工。