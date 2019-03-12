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誠美材解資金問題 今將和銀行團碰面

2019-03-12 15:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材（4960）近期爆發經營權之爭，引發外界恐慌，銀行團更在今年1月14日董事會後，拒絕動撥資金。誠美材今（12）日指出，銀行不願動撥資金，導致近期陷入買原料的信用狀（LC）不能開、貸款不能借的窘境，買材料都得用現金，資金周轉有些問題，今日會和銀行團面對面討論，力求在4月臨時股東會前維持公司正常營運。

誠美材副董事長葉美麗和董事長何昭陽，續爭經營權，昨董事會鬧雙包，葉美麗與兩名董事自行召開董事會，隨後九點何昭陽再召開董事會。何昭陽表示，此次董事會是1月14日紛爭以來，首次董事都到齊，會中針對銀行問題，以及「昆山之奇美增資案」進行討論。

誠美材表示，銀行團跟他們自創立配合至今，彼此配合度好，不希望因為經營權爭議衍生流動性問題，要再跟銀行溝通，以提供即時資源，第一步以可優先通過所有購料額度為目標，同時也呼籲全體董事誠懇面對問題，讓公司度過難關，不要再有其他作為，給外界不好的觀感。

此外，據稱誠美材董事會日前決議解散昆山奇美臨時經營管理小組，撤銷4月26日召開臨時股東會，並邀請誠美材大股東及群創擔任策略投資人。何昭陽澄清：「這些根本沒有討論，怎麼可能會有共識？」他也說，預定於4月26日舉行的臨股會，現在一切都按照合法程序進行，沒有撤銷與變化。

誠美材由獨立董事劉韋廷發起，預定於4月26日舉行臨股會，全面改選公司董事，含一般董事四席及獨立董事三席，名單未出爐。

誠美材日前重訊指出，依公司法規定，凡持有公司已發行總數達1%之股東，自3月18日至3月28日16時30分止（24小時制），得以書面向獨立董事提出獨立董事之候選人名單。

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