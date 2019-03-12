圓剛鎖定入門實況主 推迷你輕便型LGM實況擷取盒

2019-03-12 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣遊戲影音直播領導品牌圓剛科技（2417）推出新款擷取盒 – LGM實況擷取盒（GC311）。不同於去年所發布之4K UHD系列擷取盒，本次新品主打輕巧便攜的入門級設計，透過USB 2.0介面輕鬆達成1080p 60fps的高品質錄製，且不需要安裝任何驅動程式，相當容易上手。

圓剛專為入門實況主打造的圓剛迷你／輕便型「LGM實況擷取盒 GC311」，回應粉絲需求，強調全民直播的時代來臨。一台輕便好用的擷取盒更是玩家們遊戲實況時不可或缺的重要幫手。

搭配專屬軟體 AVerMedia Stream Engine，能搭配在使用第三方軟體時不佔用任何CPU進行錄製，成為實況主們超高C／P值的好選擇。本次新品將於知名電腦組裝通路連鎖通路「原價屋」搭配電競喇叭推出限量優惠組合，進行全台首賣。

圓剛科技技術長戴明火說：這次的新產品相信很多粉絲已期待許久了。」在2018年度圓剛致力於開發 4K HDR系列高階產品線，在消費者與媒體評價上取得相當好的成績。

隨著遊戲實況領域的快速發展，為了滿足更廣大的遊戲直播主、影音創作者、電競玩家們，推出入門級產品LGM實況擷取盒（GC311），主打的就是簡單、輕巧、強大，以最超值的產品成為玩家們最堅實的後盾。」

LGM GC311是專為遊戲實況主設計的入門級擷取盒，搭載USB 2.0（Micro USB）介面，支援1080p 60fps遊戲影像擷取。在產品外觀設計上，LGM實況擷取盒（GC311）是圓剛目前尺寸最迷你的外接式擷取盒，造型輕便易攜、簡單易用，並且支援 UVC 架構設計，隨插即用無須安裝驅動程式，用最小的裝置替玩家帶來最大的表現。

在硬體配備上，LGM實況擷取盒（GC311）在輕巧的尺寸下完整的保留了 H.264 壓縮晶片，搭配 RECentral 軟體或 Stream Engine插件使用時能夠不佔用CPU效能完整擷取並錄下遊戲畫面，讓實況主們的操作更加便利。

本次所推出的LGM實況擷取盒（GC311）搭載圓剛科技自行研發的第4代直播軟體-「RECentral」，其操作方便並具備符合玩家需求的最新功能，讓你的直播體驗生動有趣。