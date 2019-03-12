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昂寶漸走出陸經濟放緩陰霾 手機快充及TV晶片業務回春

2019-03-12 12:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

電源管理IC昂寶-KY（4947）逐漸走出中國經濟放緩陰霾，受惠於兩大客戶相繼於本季推出新款智慧型手機，及中國彩電業者因應2020年奧運到來，高解析4K8K大尺吋電視拉貨動能重啟，帶動手機快充及TV三合一晶片出貨回溫。

以中國市場為主的昂寶，去年受美中貿易戰影響，客戶端拉貨態度轉趨保守觀望，下半年業績明顯下滑，營運旺季不旺，然今年情勢逐漸明朗，手機快充及TV兩大業務逐漸回溫之下，營運可望回春。

其中手機快充部分，昂寶兩大客戶華為及小米，今年首季相繼推出新款智慧型手機，其中華為P30系列來勢洶洶，在前款P20打下好基礎之下，P30在專業手機網站評比獲得好口碑，可望再次於歐洲及中國市場打下好成績。

加上小米9系列旗艦機種推出，市場反應熱烈，尤其小米近年來進軍印度市場，單季出貨維持1,000萬支以上水準，高性價比優勢讓小米穩做印度智慧型手龍頭，新品推出後，可望接續前款買氣，兩大手機品牌出貨量增嘉惠昂寶手機快充晶片拉貨動能重啟。

此外，因應2020年東京奧運到來，4K8K高畫質時代來臨，高畫質、大尺吋電視汰換逐漸成形，昂寶將音訊、電源管理及背光驅動IC三顆晶片搭配銷售，與競爭對手德儀性能相差不遠，但價格卻優於德儀，在中國彩電業者滲透率持續攀升，法人預估隨著奧運時間逼近，TV晶片下半年出貨量可望大幅成長。

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