親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

雪境裡的驅魔火焰！印度拉達克的「藏曆新年」

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病

產業需求平平 法人看淡矽晶圓上半年展望

2019-03-12 12:05經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽晶圓去年以來，需求雖傳出減緩，不過，矽晶圓產品報價並未出現明顯修正，不過，近日市場法人表示，近期12吋矽晶圓主要客戶，包括記憶體及晶圓代工廠的需求並不強勁，產業需求平淡，因此，對相關的矽晶圓個股上半年展望看淡，目前期待下半年產業需求回升後，旺季價量相對上半年能有明顯彈升。

12吋矽晶圓主要客戶包含記憶體業者以及晶圓代工廠面臨終端需求減弱以及庫存提升衝擊下，因此，對於今年上半年營運展望皆保守看待，並減少半導體矽晶圓需求，使得矽晶圓產業供需結構惡化。

相關的矽晶圓個股中，市場法人表示，台勝科因現貨接單的出貨比重占營運比重較高，因此，已率先調降其下季12吋矽晶圓產品報價以維持其稼動率。

此外，市場法人也指出，環球晶未來兩年高達80~90%產能已被長約訂購，且公司客戶目前皆針對產品合約價了並無更動狀況，在產業景氣下行時，環球晶的獲利衝擊相對較低，但市場法人仍認為，該公司非長約的產能報價仍將受到產業市況影響。

因此，整體而言，上半年營運將難以有令人驚喜之處。

中美晶在太陽能本業經營多晶矽晶圓、單晶電池以及電站業務，去年受到中國 531新政、單晶太陽能市占持續提升以及陸廠產能持續開出造成產業供需惡化三大因素影響，公司考量多晶產品式微，於去年第四季修訂與原料供應商長期供貨合約並提列22.67億元資產減損，致使去年獲利表現不佳。

國內法人認為儘管今年中美晶在太陽能業務無資產減損影響，但產業供過於求狀況不變，且多晶矽晶圓成本競爭力不如陸廠，今年太陽能業務仍難擺脫虧損。

矽晶圓太陽能晶圓代工廠
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

兩派人馬較勁…誠美材融券單日暴增八成

2019-03-11 23:30

中華電 重登電信EPS王

2019-03-11 23:23

事欣科 去年EPS 3.06元

2019-03-11 23:23

明基材 股息配發0.6元

2019-03-11 23:23

2月營收／大聯大-28％ 文曄-29％

2019-03-11 23:16

和碩 2月營收減三成

2019-03-11 23:15

AirPods 2來了 新日興受惠

2019-03-11 23:15

精誠推新品 強攻智慧醫療

2019-03-11 23:15

中華電前二月EPS 0.75元 與台灣大平分秋色

2019-03-11 18:07

輝達新品助陣 動力-KY添柴火

2019-03-11 14:31

淡季表現不淡 義隆止跌回溫

2019-03-11 14:23

半導體通路度小月 Q2追進度

2019-03-11 14:23

喜迎拉貨潮 尚立股價臉紅紅

2019-03-11 14:23

智慧家電風起 貿聯乘勢向上

2019-03-11 14:23

是方宣布GCI正式上線 提供高頻寬GCP私網連線服務

2019-03-11 14:15

電信獲利王台灣大前二個月EPS 0.75元

2019-03-11 14:13

和鑫跨足旅館預計10月開幕 看好將是未來重要事業

2019-03-11 13:09

三星S10銷售猛 供應鏈樂

2019-03-11 12:27

偏光片「漲」聲起 誠美材、明基材帶量走揚

2019-03-11 12:26

義隆電營運續加溫 法人估單季營收年增可達一成

2019-03-11 12:20

淡季效應二大半導體通路商營收淡 預計Q2回升

2019-03-11 12:17

訊號線材需求夯 貿聯今年營收挑戰雙位數成長

2019-03-11 12:15

5G基地台載板需求看佳 景碩第2季業績看增10%

2019-03-11 12:03

華為P30發表在即 尚立上半年進入拉貨高峰期

2019-03-11 11:04

郭明錤點名正崴有機會組裝蘋果首代AR 股價攻波段高

2019-03-11 10:58

研華去年每股盈餘9.02元創新高 股價漲逾1%

2019-03-11 09:57

研華擬配息6.8元 股價開高持穩漲逾1%

2019-03-11 09:50

晶彩科2月業績年增逾400% 股價開紅漲停

2019-03-11 09:44

IDC：穿戴裝置市場持續增溫 功能提升為市場注入活水

2019-03-11 08:58

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

國巨、環球晶 目標價下修

2019-03-11 23:30

挪威基金砍能源股 外資：台股這檔股票受害最大

2019-03-12 01:53

5G概念股 吹反攻號角

2019-03-11 23:21

2月營收／17檔業績躍進 法人力挺

2019-03-12 00:45

2月營收／十大潛力股 外資按讚

2019-03-12 00:41

台新金前二個月獲利 勁揚27%

2019-03-11 15:48

AirPods 2來了 新日興受惠

2019-03-11 23:15

花旗「跳評」喊賣和大 目標價砍掉42%

2019-03-12 02:28

誠美材通過昆山奇美增資案 將投資1億美元

2019-03-11 15:59

三星S10銷售猛 供應鏈樂

2019-03-11 12:27

台新金好強 核心子公司登2月獲利成長王

2019-03-11 21:42

2月營收／三大族群動能強 後市靚

2019-03-12 00:44

0.78元 富邦金奪回EPS王

2019-03-11 23:33

中華電 重登電信EPS王

2019-03-11 23:23

富邦金 2月重回單月獲利王

2019-03-11 21:39

華南金去年EPS 1.26元 法人估股利上看1.1元

2019-03-11 19:57

2月營收／零壹、健鼎、燿華 聚光

2019-03-12 00:41

陸面板廠擴產 零組件、偏光片放閃

2019-03-11 14:23

傳蘋果今年推AR新品 正崴強攻漲停

2019-03-11 14:23

七家營收創新高 生技占兩席

2019-03-11 23:26

兩派人馬較勁…誠美材融券單日暴增八成

2019-03-11 23:30

砷化鎵、生技、連接器小兵 蹦蹦跳

2019-03-11 14:23

三星機皇發威 供應鏈吃補

2019-03-11 14:31

上市櫃2月營收 比預期好

2019-03-11 23:31

壽險獲利失色 銀行挑大樑

2019-03-11 23:27

美時戒癮藥發威 2月營收突破10億元

2019-03-11 15:35

和碩 2月營收減三成

2019-03-11 23:15

外資：電動車鏈 短空長多

2019-03-11 23:21

東元：馬達為2月營收主要的成長動能

2019-03-11 19:02

美時營收翻倍 突破10億

2019-03-11 23:18

KY族群法說 下周連發

2019-03-11 23:20

奧運概念股挑基本面 聚焦紡織球鞋股

2019-03-11 14:09

全民權證／國巨 鎖定稍價外

2019-03-11 23:27

占比攀27% 台股當沖戶衝破4.4萬

2019-03-11 14:23

大宇資 全年獲利戰新高

2019-03-11 14:31

陸股走揚 台股開低走高小漲8點收10,250

2019-03-11 13:46

今日台股盤前重點掃描

2019-03-12 07:32

和鑫跨足旅館預計10月開幕 看好將是未來重要事業

2019-03-11 13:09

台達電去年EPS 7元 配發現金股利5元

2019-03-11 20:08

製鞋雙雄 前二月績昂

2019-03-11 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top