產業需求平平 法人看淡矽晶圓上半年展望

2019-03-12 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓去年以來，需求雖傳出減緩，不過，矽晶圓產品報價並未出現明顯修正，不過，近日市場法人表示，近期12吋矽晶圓主要客戶，包括記憶體及晶圓代工廠的需求並不強勁，產業需求平淡，因此，對相關的矽晶圓個股上半年展望看淡，目前期待下半年產業需求回升後，旺季價量相對上半年能有明顯彈升。

12吋矽晶圓主要客戶包含記憶體業者以及晶圓代工廠面臨終端需求減弱以及庫存提升衝擊下，因此，對於今年上半年營運展望皆保守看待，並減少半導體矽晶圓需求，使得矽晶圓產業供需結構惡化。

相關的矽晶圓個股中，市場法人表示，台勝科因現貨接單的出貨比重占營運比重較高，因此，已率先調降其下季12吋矽晶圓產品報價以維持其稼動率。

此外，市場法人也指出，環球晶未來兩年高達80~90%產能已被長約訂購，且公司客戶目前皆針對產品合約價了並無更動狀況，在產業景氣下行時，環球晶的獲利衝擊相對較低，但市場法人仍認為，該公司非長約的產能報價仍將受到產業市況影響。

因此，整體而言，上半年營運將難以有令人驚喜之處。

中美晶在太陽能本業經營多晶矽晶圓、單晶電池以及電站業務，去年受到中國 531新政、單晶太陽能市占持續提升以及陸廠產能持續開出造成產業供需惡化三大因素影響，公司考量多晶產品式微，於去年第四季修訂與原料供應商長期供貨合約並提列22.67億元資產減損，致使去年獲利表現不佳。

國內法人認為儘管今年中美晶在太陽能業務無資產減損影響，但產業供過於求狀況不變，且多晶矽晶圓成本競爭力不如陸廠，今年太陽能業務仍難擺脫虧損。