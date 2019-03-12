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固態硬碟價跌放量 矽力、瑞昱受惠

2019-03-12 11:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

NAND Flash價格持續走跌，全球記憶體大廠爭相推出新款固態硬碟搶攻市占率，價跌量增、固態硬碟滲透率攀升，帶動台廠控制晶片供應商矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）出貨放量，法人預估上半年固態硬碟晶片可望出現雙位數成長。

NAND Flash價格自去年下半年一路滑落，今年首季仍不見好轉，根據市場研究機構集邦科技旗下TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）資料顯示，第1季進入傳統淡季需求更趨疲弱，伺服器、智慧型手機廠商持續調整庫存，NAND Flash市場的位元出貨量將較上一季衰退。

主要供應商為維持市場占有率，則透過祭出更優惠價格以吸引客戶採用，整體NAND Flash營收受到銷售單價與需求雙雙下滑的拖累，將持續走跌。

NAND Flash價格走跌使得記憶體大廠改變策略，強打利潤較優的固態硬碟，包括：美光、東芝、三星本季均推出新款固態硬碟，性能、容量加大，價格卻相對實惠，固態硬碟滲透率再度攀升，銷量放大間接帶動台廠控制晶片與電源管理晶片出貨放量。

記憶體龍頭三星今年再推高速固態硬碟，矽力為三星固態硬碟控制晶片供應商，優先受惠於三星新產品效應，法人預期去年矽力固態硬碟成長動能趨緩，今年因價格下跌帶動需求上揚，及未來5G及大數據資料儲存需求攀升，矽力成長引擎可望重新點燃。

瑞昱開發固態硬碟橋接控制晶片已久，不論在SATA或對PCIe規格的控制晶片技術已經相當成熟，今年隨著固態硬碟放量，出貨可望出現明顯成長。

固態硬碟控制晶片NAND Flash
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