勝麗佈局車用市場 股價站穩年線

2019-03-12 09:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



勝麗（6238）受惠於國際大客戶佈局ADAS與自駕車，將帶動車用半導體市場需求，去年底產線稼動率回溫，激勵近期股價站穩年線之上。

今年前二個月累計合併營收年增11%，車用產品無論就營收及出貨量比重皆持續超出整體的七成，目前進行車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備的擴充，預計今年度陸續建置完成，屆時將增加約四成的車用產品產能。

此外，勝麗覓地評估與購地建廠計畫仍積極進行中，為因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來CMOS影像感測元件的龐大商機預作準備。