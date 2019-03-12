今日台股盤前重點掃描

2019-03-12 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、科技股受Nvidia激勵大漲 美股創下六周來最大漲幅

美國股市周一終結五連跌，並創下六周來最大漲幅，晶片製造商受到輝達（Nvidia Corp.）併購交易消息的激勵而上漲，最新的零售銷售數據也增強對經濟的信心。輝達同意以69億美元收購晶片製造商Mellanox Technologies，帶動費城半導體指數大漲2.4%，創下一個月來最大漲幅。輝達大漲7%，是標普500指數漲幅最大的個股。

二、蘋果宣布25日辦發表會 將推影片和雜誌服務

蘋果公司宣布將在3月25日舉辦發表會，預料將推出原創影視節目服務以及新的加值雜誌訂閱計畫。活動將在蘋果公司位於加州庫比蒂諾總部的賈伯斯劇院舉行。彭博社上月曾報導，這項影視服務目的在與Netflix Inc.和亞馬遜的產品展開競爭，用戶既能獲取蘋果自己開發或出資的電視節目和電影，還能訂閱Starz等提供的節目。

三、華映大裁員 解僱 2,500人

大同集團旗下面板廠華映陷入財務危機，昨（11）日宣布將解雇旗下龍潭與楊梅兩個廠區共2,500名員工，約占華映本國籍勞工69.4%，5月10日生效。業界估，華映將支付10億至20億元資遣費，成為牽動每股淨值是否轉負導致股票下市的關鍵。

四、0.78元 富邦金奪回EPS王

金控公司2月獲利出爐，在元月獲利慘淡後，2月整體金控獲利雖比去年同月略增，但累計前兩月賺563億元，仍比去年同期大幅衰退近三成，其中，富邦金以單月稅後純益43億元，累計每股純益（EPS）0.78元，拿回單月與EPS冠軍寶座，國泰金仍是累計獲利最多。

五、爭議不斷 誠美材董事會鬧雙包

偏光板大廠誠美材昨（11）日董事會鬧雙包，副董事長葉美麗召集的董事會上午7時通過辦理私募案，邀請大股東暨策略性投資人群創參與私募，並改組新董事會後由群創主導公司營運。董座何昭陽則於上午9時召開董事會，決議增資孫公司昆山奇美，上限1.1億美元（約新台幣34.1億元）。

六、國光現增20億元 招手外資

國光生技董事長詹啟賢昨（11）日表示，近期辦理公募現金增資案，將發行12.5萬張、引資20億元以上，預期占資本額比重30%，不排除引進策略投資夥伴。據了解，由於國光對潛在策略投資者抱持開放態度，面對國際化競爭，並不排除引入外資的可能 。

七、5G概念股 吹反攻號角

台股面臨年線大壓近關情怯，拉回測試月線支撐，市場轉戰低基期、高殖利率或業績成長相關個股。本波領先整理的智易（3596）、啟碁等5G概念股重獲資金青睞，昨（11）日轉強扮演盤面人氣指標。