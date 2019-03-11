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柯文哲一句話點名翻紅 80年代女星現在長這樣

失控的假新聞：外交官之死 我們反省夠透徹了嗎？

台達電去年每股純益7元 配息5元

2019-03-11 20:06經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）今（11）日召開董事會，通過去年財報，去年全年稅後純益181.93億元，年減1%，每股純益7元。董事會同時通過去年度盈餘配發現金股利5元，配發率達71.4%。台達電預計6月10日召開股東常會。

台達電財報股東
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