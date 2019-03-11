中華電前二月EPS 0.75元 與台灣大平分秋色

2019-03-11 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電(2412)11日公布2月合併營收165.2億元，年減8%，稅後純益30.2億元，每股純益0.39元；前二月稅後純益58.2億元，每股純益0.75元，與台灣大今年前2月每股純益0.75元不相上下。

中華電2月合併營收165.2億元，因行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及行動銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值營收與MOD營收的增加；營業成本及費用為127.9億元，減少9.8%，主因商品成本及網路互連費減少；營業淨利為37.3億元，減少1.0%；稅前淨利為37.7億元，減少0.4%。

中華電2月歸屬於母公司業主純益30.2億元，增加1.2%；每股純益0.39元。與第一季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數為361.0萬戶，60Mbps以上的客戶數201.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶達144.5萬戶。MOD客戶數達203.6萬戶，行動通信總客戶數達1058.1萬戶。

台灣大2月自結合併營收94.3億元，稅後純益9.6億元，EPS為0.35元，累計今年前2月合併營收199.4億元，稅後純益20.3億元，EPS為0.75元，達成第1季財測目標的72%。