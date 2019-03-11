華映宣布 將大量解雇約2,500名員工

2019-03-11 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



華映今（11）日公告，將展開人力調整計畫 ，總計大量解雇勞工約2,500人，估計將瘦身逾五成。

華映公告表示，華映因整體經濟環境不佳，財務陷入困境，於107年12月13日向桃園地方法院聲請重整；依據重整計畫，華映需精簡事業內容，整併部分閒置產能，節省各項經銷、人事費用及營運成本的支出，以求重建更生。

華映已於今日向桃園市政府勞動局提出大量解雇勞工計畫書，將依據勞動相關 法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作，預估影響生產線員工及幕僚員工人數約2,500人。