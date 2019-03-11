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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

是方宣布GCI正式上線 提供高頻寬GCP私網連線服務

2019-03-11 14:15經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

是方電訊（6561）今（11）日正式宣布，已體驗Google Cloud優勢的國內客戶，自即日起可享有更高速安全的Google Cloud Interconnect（GCI）專用連線服務。總經理劉耀元表示，是方雲端交換中心（Chief Cloud eXchange，簡稱CCX）開始在台灣提供GCI服務，為企業客戶量身打造高安全性、高頻寬的頂級私網連線環境，對企業數位轉型及雲端化提供另一個絕佳選擇，代表是方全面佈局雲端產業又邁進一大步。

一般而言，經由網際網路連接Google Cloud公有雲交換重要或大量資料，必須面臨網路連線品質的穩定性與安全性等議題，網路路由可能繞經國外第三地，不僅延遲性大增，安全性也無法完全達到大企業高規格資安的要求。

是方指出，全球公有雲服務領導品牌的Google Cloud，藉著品牌知名度、先進的雲端應用服務能力、資料在地化的優勢與較佳的連線速率，讓企業不僅能輕鬆存取位於Google Cloud的雲服務，更可享有Google Cloud所提供的優惠直連資料傳輸價格，吸引眾多的台灣本地企業爭相採用。

Google Cloud完整的雲端應用解決方案，符合企業雲端發展需求，能有效降低企業高成本與高風險的資本支出，加速企業達成營運目標。

劉耀元強調，未來企業客戶只要透過是方全球VPN網路骨幹節點或本地固網專線的連接，就能享受高安全性、高頻寬、低延遲的私有連線服務，經由位在台北市內湖區的GCI節點，更可直接存取Google Cloud位於全球55個區域的雲平台服務，除了大幅度節省國際連線成本，還能享有比公用網際網路更穩定、更安全的連線品質。

是方電訊總經理劉耀元 本報系資料庫
是方電訊總經理劉耀元 本報系資料庫
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