和鑫跨足旅館預計10月開幕 看好將是未來重要事業

2019-03-11 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



和鑫（3049）打進中國大陸AMOLED觸控面板供應鏈，去年轉盈，除了本業的布局之外，更積極進行多角化經營，活化資產，去年宣布跨足旅館領域，首間旅館「瀚寓」預計今年10月初開幕，看好將是未來重要的事業體。

和鑫去年公告指出，為多角化經營，將台北市基隆路大樓部分樓層及其座落之土地持分出租與白石公司經營一般旅館之用，租賃期間自起租日起15年。

和鑫指出，除了面板之外，也啟動多角經營，進行資產活化，第一間旅館瀚寓，可眺望101大樓，房間數121間，每房坪數介於10~28坪，房價從8,000元起跳，未來發展看好；另外，目前在台北市基隆路大樓商辦部分則是滿租。

和鑫供應大陸AMOLED面板使用的外掛式觸控感應器，去年大陸客戶營收貢獻超過2成，去年第4季營收6.45億元，年增24.08%，本期淨損3,000萬元，每股虧損0.04元；統計去年全年營收28.43億元，本期淨利1.83億元，每股純益0.25元。

和鑫自結今年1月營收2.2億元，年減30.63%，本期淨利3,200萬元，每股純益0.04元，年增 510.54%；2月不受工作天數減少影響，營收2.52億元，月增14.42%，年增17.46%，累計今年前2月營收4.71億元，年減11.37%。

和鑫今年股價持續走高，順利收復票面，今（11）日以11.2元小紅開出，一度拉升至11.3元，續攀上15個月高點，盤中力守平盤之上。