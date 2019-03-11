親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

偏光片「漲」聲起 誠美材、明基材帶量走揚

2019-03-11 12:26經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

偏光片跟不上面板廠產能擴充速度，隨著面板在第2季拉貨可望升溫，偏光片醞釀漲價，圖...
偏光片跟不上面板廠產能擴充速度，隨著面板在第2季拉貨可望升溫，偏光片醞釀漲價，圖為董事長陳建志。 圖／聯合報系資料照
分享
偏光片跟不上面板廠產能擴充速度，隨著面板在第2季拉貨可望升溫，偏光片醞釀漲價；據傳，誠美材（4960）已率先開出第一槍，明基材（8215）近期也正在醞釀漲價。偏光片廠業績有撐，誠美材和明基材領軍，今（11）日成交量雙破萬張，股價帶量上攻；力特更在開盤後，直奔漲停。

由於面板廠議價能力強，偏光片為保獲利，長期降價，價格已跌無可跌，不過去年第4季跌幅已開始收斂。法人日前表示，中國大陸面板廠新產能開出，使偏光片需求續增；日系上游材料PET膜缺貨，亦導致偏光片供需吃緊，供需比已下滑到1.1以下，具備漲價條件

市場傳出，誠美材針對部分大陸面板客戶漲價，並已獲證實；誠美材漲價效應，加上大陸子公司昆山之奇美產能機速提升，帶動業績成長，2月合併營收11.7億元，年成長達68.8%；累計前兩個月營收26.1億元，年成長62.6%。誠美材今日超過4萬張大量，推升其股價上攻，盤中最高一度漲至12.95元，漲幅超過7%。

昆山之奇美僅一條1.5米幅寬的生產線，但已貢獻誠美材四成營收，去年底開始獲利；不過，誠美材近期爆發經營權之爭，昆山奇美的經營權也受影響。

董事葉美麗今日向董事長何昭陽喊話，促請其3月31日前，解散昆山奇美臨時經營管理小組，撤銷改由杭州錦江集團經營管理決議，盡速回復誠美材對昆山奇美經營權，避免公司陷財務困境。

明基材和力特今日也相繼開紅，明基材最高漲至25.2元，漲幅超過5%；力特開盤直奔3.99元漲停，股價來到本波段高點。

明基材目前三條偏光片產線續滿載，高階偏光片比重提升，產能也透過去瓶頸化，緩步增加；此外，其醫療材料、電池隔膜等新業務，成長幅度顯著，也對業績具加乘效果，帶旺營運。

法人預期，漲價最快第2季發生，近期也不排除會有些新訂單先行漲價，目前明基材和誠美材，產能皆為滿載，偏光片跌幅持續收斂，偏光片廠第1季營運應會優於去年，有機會和去年第4季持平。

明基材漲價面板
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

訊號線材需求夯 貿聯今年營收挑戰雙位數成長

2019-03-11 12:15

淡季效應二大半導體通路商營收淡 預計Q2回升

2019-03-11 12:17

郭明錤點名正崴有機會組裝蘋果首代AR 股價攻波段高

2019-03-11 10:58

三星S10銷售猛 供應鏈樂

2019-03-11 12:27

義隆電營運續加溫 法人估單季營收年增可達一成

2019-03-11 12:20

5G基地台載板需求看佳 景碩第2季業績看增10%

2019-03-11 12:03

華為P30發表在即 尚立上半年進入拉貨高峰期

2019-03-11 11:04

研華去年每股盈餘9.02元創新高 股價漲逾1%

2019-03-11 09:57

研華擬配息6.8元 股價開高持穩漲逾1%

2019-03-11 09:50

晶彩科2月業績年增逾400% 股價開紅漲停

2019-03-11 09:44

IDC：穿戴裝置市場持續增溫 功能提升為市場注入活水

2019-03-11 08:58

中華電徵才 前進成大

2019-03-10 22:16

勤誠前二月績增19%

2019-03-10 22:14

傳奇跳增四倍 有望轉盈

2019-03-10 22:13

盟立在手訂單逾140億

2019-03-10 22:12

誠美材：葉美麗開董事會不合法

2019-03-10 22:12

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

中鋼追溯降價 下游樂

2019-03-10 22:18

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

盟立在手訂單逾140億

2019-03-10 22:12

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

誠美材：葉美麗開董事會不合法

2019-03-10 22:12

權證教戰／量縮趨勢不明 短打為宜

2019-03-10 13:26

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

今日台股盤前重點掃描

2019-03-11 07:17

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

由田、牧德 強攻智慧製造

2019-03-10 22:12

台股本周多空

2019-03-10 13:28

郭明錤點名正崴有機會組裝蘋果首代AR 股價攻波段高

2019-03-11 10:58

技術指標／台股整軍輪動 向回檔績優股靠攏

2019-03-10 13:23

山林水 強攻廚餘發電

2019-03-10 22:18

鴻海遭微軟控告 股價力守70元之上

2019-03-11 11:09

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

台股波段漲千點量縮價跌 法人：留意貿易談判

2019-03-10 13:43

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

TPK吸金 二檔紅不讓

2019-03-10 22:30

SM漲價 台化國喬利多

2019-03-10 22:18

微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42

網家成長12% 行動商機大

2019-03-10 22:13

崇越電 今年獲利拚新高

2019-03-10 22:19

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

台股漲多換氣 守月線戰年線

2019-03-10 13:17

中華電徵才 前進成大

2019-03-10 22:16

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

勤誠前二月績增19%

2019-03-10 22:14

增持立訊股權拚跨入車用？和碩：純粹財務投資

2019-03-11 10:20

興櫃銅板股 帶頭強彈

2019-03-10 22:20

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09

金融股有撐 台股平盤震盪

2019-03-11 11:32

研華去年每股盈餘9.02元創新高 股價漲逾1%

2019-03-11 09:57

興櫃新星／捷流擴產能 獲利衝高

2019-03-10 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top