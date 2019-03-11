偏光片「漲」聲起 誠美材、明基材帶量走揚

2019-03-11 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片跟不上面板廠產能擴充速度，隨著面板在第2季拉貨可望升溫，偏光片醞釀漲價，圖為董事長陳建志。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 偏光片跟不上面板廠產能擴充速度，隨著面板在第2季拉貨可望升溫，偏光片醞釀漲價；據傳，誠美材（4960）已率先開出第一槍，明基材（8215）近期也正在醞釀漲價。偏光片廠業績有撐，誠美材和明基材領軍，今（11）日成交量雙破萬張，股價帶量上攻；力特更在開盤後，直奔漲停。

由於面板廠議價能力強，偏光片為保獲利，長期降價，價格已跌無可跌，不過去年第4季跌幅已開始收斂。法人日前表示，中國大陸面板廠新產能開出，使偏光片需求續增；日系上游材料PET膜缺貨，亦導致偏光片供需吃緊，供需比已下滑到1.1以下，具備漲價條件

市場傳出，誠美材針對部分大陸面板客戶漲價，並已獲證實；誠美材漲價效應，加上大陸子公司昆山之奇美產能機速提升，帶動業績成長，2月合併營收11.7億元，年成長達68.8%；累計前兩個月營收26.1億元，年成長62.6%。誠美材今日超過4萬張大量，推升其股價上攻，盤中最高一度漲至12.95元，漲幅超過7%。

昆山之奇美僅一條1.5米幅寬的生產線，但已貢獻誠美材四成營收，去年底開始獲利；不過，誠美材近期爆發經營權之爭，昆山奇美的經營權也受影響。

董事葉美麗今日向董事長何昭陽喊話，促請其3月31日前，解散昆山奇美臨時經營管理小組，撤銷改由杭州錦江集團經營管理決議，盡速回復誠美材對昆山奇美經營權，避免公司陷財務困境。

明基材和力特今日也相繼開紅，明基材最高漲至25.2元，漲幅超過5%；力特開盤直奔3.99元漲停，股價來到本波段高點。

明基材目前三條偏光片產線續滿載，高階偏光片比重提升，產能也透過去瓶頸化，緩步增加；此外，其醫療材料、電池隔膜等新業務，成長幅度顯著，也對業績具加乘效果，帶旺營運。

法人預期，漲價最快第2季發生，近期也不排除會有些新訂單先行漲價，目前明基材和誠美材，產能皆為滿載，偏光片跌幅持續收斂，偏光片廠第1季營運應會優於去年，有機會和去年第4季持平。