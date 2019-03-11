淡季效應二大半導體通路商營收淡 預計Q2回升

2019-03-11 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



大聯大董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 受農曆春節工作天數減少的影響，半導體通路商兩大龍頭大聯大控股（3702）及文曄（3036）2月營收約較上月大幅衰退近三成，不過，法人指出，進入第2季之後，業績將明顯反彈，但若以全年角度來看，今年全球半導體產業看淡，若要維持去年業績水準，二大半導體通路商今年營運壓力不小。

大聯大投控2月合併營收為296.2億元，較上月的414.84億元衰退28.6%，相較去年同期308.5億元，年減4%，累計合併營收為711億元，相較去年同期761.3億元，年減6.6%。

文曄科技2月合併營收186億元，因農曆年因素影響，2月營收較上月減少約29%，比去年同期增加約68%。 截至2月為止，今年累計合併營收約448億元，與去年同期相較增加約41%。

市場法人表示，今年第1季因工作天數及淡季效應，二大半導體通商首季營運都不會有太亮眼成績，不過，進入第2季後，預期業績可望緩步回升。

此外，近期在消息面上，也傳出美中貿易戰有機會取得共識，對下游的需求有正面效果，此消息若成真，也有助大聯大及文曄第2季營運表現。

市場法人雖然看好大聯大及文曄第2季營運可望有優於第1季的表現，不過，若以全年營運表現來看，市場法人則是暫以持平看待。

市場法人指出，目前各大半導體研調機構皆預期今年半導體產值成長性僅在低個位數遠低於過去兩年雙位數以上水準，以全年而言，大環境在需求面並不強勁，此外，美中貿易戰造成產線搬遷，致使供應鏈各環節建立庫存態度保守，此情況，預計至少影響至今年第2季才會逐步恢復正常。