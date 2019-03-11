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訊號線材需求夯 貿聯今年營收挑戰雙位數成長

2019-03-11 12:15經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

貿聯董事長梁華哲 報系資料照
貿聯董事長梁華哲 報系資料照
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連接線材廠貿聯-KY（3665）今年資訊、車用及家電三大產品線成長引擎啟動，其中家電線材除了國際大廠吹起智慧家電風潮，電源線出貨穩定成長之外，帶動貿聯家電訊號線材出貨量增，加上資訊及車用線束出貨成長，法人預估2019年營收挑戰雙位數成長。

由於物聯網與人工智慧技術逐漸成熟，帶來消費者更便捷生活模式，家電結合物聯網與人工智慧已成為不可擋趨勢，日本家電大廠紛紛成立智慧家庭事業，導入物聯網與大數據分析技術，建立資料蒐集與服務提供的平台，推動智慧家電新革命。

貿聯在2017年收購LEONI旗下電器線束事業後，取得歐系Bosch、Dyson、GE等國際一線大廠訂單，主要以電源線產品為主，營運表現穩定成長，家電產品占營收比重約27%，隨著家電客戶陸續跨入智慧家電，貿聯挾其既有電源線配合優勢，逐漸切入智慧家電訊號線材，法人預估今年訊號線材出貨量可望雙位數成長。

另外，資訊類產品在DELL及HP擴充機座今年持續出貨，及車用線束在特斯拉擴充產能並降價刺激買氣，間接帶動電動車電池管理線束、儲能裝置線束、直流快充站線束需求增加下，2019年多項引擎啟動，法人預估2019年營收可望雙位數成長、再攀歷史高峰。

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