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華為P30發表在即 尚立上半年進入拉貨高峰期

2019-03-11 11:04經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

Sony影像感測元件（CIS）代理商尚立（3360）大客戶華為新款P30系列手機即將於3月26日於法國巴黎正式亮相，P30延續前款維持三鏡頭規格，而P30 Pro更外傳搭載四鏡頭無損變焦功能，由於前款P20系列推出後，帶動尚立一波拉貨高潮，法人預期P30系列鏡頭數增加，更將帶動尚立上半年一波業績成長。

中國手機龍頭華為P30系列即將於3月發表，官方首波宣傳影片提前釋出，由於上一代P20、P20 Pro以萊卡AI三鏡頭拍攝影像效果佳，畫質清晰廣受好評，在歐洲及中國市場創下銷售佳績，華為本次發表P30系列延續先前三鏡頭功能，甚至有專業手機網站預期P30 Pro可能搭載四鏡頭、潛望式鏡頭，具備無損變焦功能，大幅提昇拍攝畫質清晰度與柔和感。

去年華為推出P20系列在全球創下銷售佳績，鏡頭供應商尚立營收創下新高，單月營收躍上10億元大關之上，法人圈預料P30上半年開始進入拉貨高峰期，尚立今年單月營收有機會改寫去年創下新高紀錄。

以尚立公布2月合併營收15.1億元來看，2月工作天數少，但單月營收卻逆勢創下歷史新高，營收動能逐漸轉強，累計前二個月營收29.7億元，較去年同期大增137.4%。

除了華為拉貨動能啟動，挹注尚立營收快速成長，小米9系列旗艦手機二月底在北京發表，三鏡頭畫質可拍出4,800萬畫素相片，市場反應不錯，尚立高畫素CIS元件進入出貨高峰期。一般預料，今年高階智慧型手機搭載三或四鏡頭已成為主流趨勢，鏡頭CIS元件要求亦提升至4000萬畫素以上，此潮流將有利於尚立今年營運表現。

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