研華擬配息6.8元 股價開高持穩漲逾1%

2019-03-11 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦大廠研華（2395）受惠嵌入式運算、工業物聯網及智能服務三大事業群同步成長，2018年稅後純益63.2億元，創下歷史新高，每股純益（EPS）達9.02元；董事會決議擬配發每股現金股利6.8元，盈餘配發率約75.39％，以8日收盤價計算，現金殖利率約3.79％，帶動今（11）日股價開高持穩走揚逾1%。

研華2018年合併營收約為487.27億元，年增10%，營業毛利為186.63億元，毛利率38.2%，營益率15.33％，合併稅後純益為63.2億元，年增2.6%，年度每股純益為9.02元。

研華表示，綜觀2018年，以事業群來看，嵌入式運算核心事業群（Embedded IoT Group）、工業物聯網事業群（Industrial IoT Group）與智能服務事業群（Service-IoT Group）2018年均有雙位數營收年成長率，分別為12%、13%與15%。

若以區域而言，則以歐洲與北美市場表現最佳，各年增20%與13%；其次為大中華區及北亞地區，分別年增10%、與8%。

研華科技總經理暨財務長陳清熙表示，2018年營收表現大致符合公司在2018年初的看法，然在毛利率部分受到零件上漲影響呈現下滑趨勢，所幸在營運效率與費用端管控得當，故營業淨利率仍維持與2017年相同水準。

展望2019年，最大的營運風險來自於各國貿易摩擦。在訂單方面，北美地區最為強勁，歐洲則穩定成長，大中華地區上半年偏弱勢。