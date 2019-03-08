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四大代工廠2月營收衰退 3月季底拉貨將恢復正常

2019-03-08 18:17經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達、仁寶、英業達與緯創等代工廠，2019年2月營收普遍下滑，主要是受到淡季與工作天數減少的影響，不過，3月是筆電季底鋪貨的旺季，品牌客戶將恢復拉貨，預期3月營收將恢復正常，但2019第1季出貨量，仍將較去年第4季有兩位數的下滑。

廣達2019年2月營收628.62億元，月減26%，年減2.2%，廣達表示，2月筆電出貨190萬台，較1月的260萬台持續衰退，但與去年同期比較，是差不多，預期3月業績將恢復正常，因為是季底鋪貨效應。廣達預估，2019第1季筆電出貨量，將季減20%至25%，符合之前的預估。

仁寶2019年2月營收543.51億元，月減22.5%，年減6.2%。累計2019年前兩個月合併營收為1,244.74億元，年成長5.7%。由於仁寶在1月商務筆電出貨量暢旺，法人預估，該公司2019第1季筆電出貨量，有機會較去年第4季衰退10%左右。

同時，仁寶已經從過去筆電代工廠，積極拓展多元應用，包括智慧家庭和醫療服務。其中在智慧音箱方面，已獲得龍頭廠商亞馬遜Echo的訂單，加上穿戴裝置除了蘋果的Apple Watch之外，也是Google穿戴陣營的代工龍頭，預期2019年非PC占營收比重，將進一步提高至接近40%。

英業達2019年2月營收260.17億元，月減42.8%、年減9%；今年前兩個月營收714.9億元，年增9.5%。英業達指出，2月營收下滑主要受到農曆春節工作天數減少影響。另外，部分客戶2月訂單於1月提前拉貨，雙重原因造成2月營收走低。

英業達2019年2月筆電出貨110萬台，較上個月減少40萬台。至於伺服器、智慧裝置目前也處於淡季，3月是季底出貨旺季，營運將回溫。首季是消費性電子淡季，法人預估，英業達2019第1季營收將較去年第4季下滑15%，但仍年增率個位數成長。

緯創2019年2月營收568.5億元，月減24.9%、年減15.6%。累計今年前兩個月營收1,325.86億元，年減9.7%。該公司2月筆電出貨100萬台、月減20萬台。伺服器12萬台、月減4萬台。桌機80萬台、月減30萬台。顯示器50萬台、月減20萬台。

緯創2019年3月進入代工廠季底出貨旺季，包含伺服器、桌機、顯示器等出貨量相較2月可望回升，回到今年1月表現，筆電出貨量則有機會超過1月的120萬台，營收也將進一步回溫。

營收筆電
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