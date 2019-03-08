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華映2月合併營收1.03億 月減40.9%

2019-03-08 17:06經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

華映（2475）今（8）日公告2月合併營收1.03億，較上月大減40.9%，較去年同期減少95%，再改寫上市以來新低紀錄。

華映2月各尺寸面板出貨量皆衰退，其中，大尺寸整月「0出貨量」；中小尺寸合併出貨量約92萬片，也較上月份減少多達67.1%。

圖為華映董事長林蔚山。圖／聯合報系資料照片
圖為華映董事長林蔚山。圖／聯合報系資料照片
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