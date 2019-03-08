親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

友達2月營收月減3.5％ 大尺寸出貨量增

2019-03-08 13:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

圖為友達超大尺寸電競監視器產品。聯合報系資料照／記者蔡銘仁攝影
圖為友達超大尺寸電競監視器產品。聯合報系資料照／記者蔡銘仁攝影
分享

友達（2409）今（8）日公布2月自結合併營收207.8億元，較上月減少3.5%，較去年同期減少8.4%。進一步看到出貨量，友達2月整體大尺寸面板出貨量超過813萬片，較上月增加0.9%；中小尺寸面板出貨量約681萬片，較上月份減少13.6%。

友達董事長彭双浪日前表示，第1季底到第2季有看到訂單在增加，尤其之前有些友廠供應出狀況，湧現轉單效應，第1季底會看到量增；整體來看，第1季為傳統淡季，今年應該是逐步往上走的趨勢。

友達大尺寸面板
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

智邦2月營收衰退25％ 全年仍看旺

2019-03-08 00:13

2月營收／燿華-39％ 台郡-55％

2019-03-08 00:13

達方配息3.5元 殖利率7.2％

2019-03-08 00:13

2月營收／奇力新-30％ 禾伸堂-28％

2019-03-08 00:13

群光去年EPS 5.22元 現金股利3.8元

2019-03-08 00:13

2月營收／TPK-40％ 本季不樂觀

2019-03-08 00:13

2月營收／旺宏-20％ 貿易戰衝擊大

2019-03-08 00:13

南茂股息1.2元 配發率87％

2019-03-08 00:13

vivo推新機 聯發科受惠

2019-03-08 00:13

仲琦2月營收 大增74％

2019-03-08 00:13

江申2月營收衝同期高 供應特斯拉業績看倍增

2019-03-07 12:05

可成獲利不如預期 外資目標價下探1字頭

2019-03-07 11:01

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35

群光去年EPS 5.22元 將配發3.8元現金股利

2019-03-07 14:33
看更多

熱門文章

大方！王品配4.5元股息 獲利全給股東

2019-03-07 15:47

生技業整併潮！中天旗下合一宣布合併泉盛

2019-03-07 17:26

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

橘子 去年大賺一股本

2019-03-08 00:15

2月營收／旺宏-20％ 貿易戰衝擊大

2019-03-08 00:13

記憶體2月營收下滑 旺宏月減20.1%、華邦電月減15.5%

2019-03-07 17:43

仲琦2月營收 大增74％

2019-03-08 00:13

豐興配息4元 20年新高

2019-03-08 00:13

兆豐金 前二月EPS 0.37元

2019-03-08 00:32

2月營收／燿華-39％ 台郡-55％

2019-03-08 00:13

智邦2月營收衰退25％ 全年仍看旺

2019-03-08 00:13

達方配息3.5元 殖利率7.2％

2019-03-08 00:13

掛牌首日大漲117％ 元翎今年EPS衝3.5元新高

2019-03-08 00:13

《天堂M》助威！橘子去年EPS大賺10.31元

2019-03-07 18:26

台塑四寶 Q1獲利將不減反增

2019-03-08 00:13

2月營收／奇力新-30％ 禾伸堂-28％

2019-03-08 00:13

達方去年EPS 5.43元 配發現金股利3.5元

2019-03-07 17:29

2月營收／TPK-40％ 本季不樂觀

2019-03-08 00:13

vivo推新機 聯發科受惠

2019-03-08 00:13

中鋼盤價向上 燁輝吃補

2019-03-08 00:13

陸股開盤重挫 台股盤中跌逾百點

2019-03-08 10:42

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

蘋果台系200大供應商 臻鼎、TPK逆勢揚

2019-03-08 10:34

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

南茂股息1.2元 配發率87％

2019-03-08 00:13

台積電2月營收608.89億年減5.8% 2015年12月以來新低

2019-03-08 13:44

燿華2月營收11.69億元 近二年同期高

2019-03-07 16:22

4.5元 王品超大方配息

2019-03-08 00:13

廣越2月營收 跳增155％

2019-03-08 00:13

說到做到！尚凡「PTT法說會」成局 加碼逾5,000元禮品

2019-03-08 10:05

GIS-KY帶量走揚 早盤股價大漲逾4％

2019-03-08 10:59

群光去年EPS 5.22元 現金股利3.8元

2019-03-08 00:13

華擎 擬配發4元現金股利

2019-03-07 19:58

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

南茂去年第4季獲利 7季以來高點

2019-03-07 15:08

油價觸底反彈 塑化報價回升

2019-03-08 09:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top