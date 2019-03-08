友達2月營收月減3.5％ 大尺寸出貨量增

2019-03-08 13:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



圖為友達超大尺寸電競監視器產品。聯合報系資料照／記者蔡銘仁攝影 分享 facebook

友達（2409）今（8）日公布2月自結合併營收207.8億元，較上月減少3.5%，較去年同期減少8.4%。進一步看到出貨量，友達2月整體大尺寸面板出貨量超過813萬片，較上月增加0.9%；中小尺寸面板出貨量約681萬片，較上月份減少13.6%。

友達董事長彭双浪日前表示，第1季底到第2季有看到訂單在增加，尤其之前有些友廠供應出狀況，湧現轉單效應，第1季底會看到量增；整體來看，第1季為傳統淡季，今年應該是逐步往上走的趨勢。