十銓2月營收4.84億元 年增9.21％同期新高

2019-03-08 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



十銓科技（4967）公布2月營收4.84億元，較去年同期成長9.21%，創九年同期新高紀錄。2019年1~2月合併營收達10.71億元，較2018年同期成長11.66%，營收連三年成長。

在產業一片不看好的第1季，逆勢交出成長的成績單，顯現出集團整體成長動能暢旺，電競記憶體、SSD及工控產品的銷售數量持續攀升。

今年2月營收改寫過去同期營收高水準，主要受惠於SSD業務，較1月相比成長了逾兩成。2019年上半DRAM市況持續保守，但第二季伺服器、PC應用將率先開始回溫，DRAM價格跌幅將可望趨緩，目前PC業者手上庫存偏低，隨著CPU供貨可望於下半年恢復穩定，第二季起將可望拉動記憶體補貨的需求回溫。

十銓產線彈性度高，已備妥迎接新訂單量，隨著記憶體密度與性能逐漸提升，相信未來應用層面將更廣泛。

電競方面銷售傳捷報，十銓積極衝刺線上線下通路，亞太與菲律賓MSI、ASUS、EVGA異業合作，贊助DELTA RGB、DELTA S RGB SSD產品行銷國際；加上歐洲聯名款Xcalibur電競記憶體銷售加溫，2019年將持續投放更多資源在行銷、通路及各大展會上，持續擴大全球市占。十銓科技致力品牌經營，以顧客導向出發，除了把產品做好，更追求創新，穩紥穩打做出差異化定位。