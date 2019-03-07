鼎炫2月營收0.97億元 年增32.4％

2019-03-07 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球衡器暨專業EMI材料大廠鼎炫-KY(8499〉2月合併營收0.97億元，較去年同期成長32.4％，但因上月營收是歷年新高，月減39.2%。受惠兩大事業的衡器暨專業EMI材料同步向上，累計1至2月合併營收2.57億元，年增34.33％。

鼎炫表示，2月主要受惠旗下EMI材料事業主要客戶備貨力道強勁，帶動EMI材料銷售表現較去年同期成長33％，占整體營收達63％。除材料事業保持強勁成長表現外，衡器事業受惠去年底順利取得南京地區智慧農貿訂單，2019年來出貨表現持續暢旺，2月銷售表現亦較去年同期成長31％，不畏2月受工作天數少，營收表現仍逆勢繳出較去年同期成長超過三成的佳績。

展望2019年第1季，鼎炫指出，保持審慎樂觀看法。EMI材料事業除既有客戶保持良好拉貨力道，加上陸系面板廠商供應鏈等新客戶訂單逐步出貨挹注，亦持續開拓重慶、成都、貴揚等西南地區全球主要科技品牌廠商及其供應鏈接單契機。

另外，衡器事業持續受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，在中國其他區域也積極布局智慧農貿訂單需求，加上全球超市智能化趨勢明確，在國際市場不同國家陸續進行新產品送樣認證等，皆有助於集團未來整體營運創造良好成長表現。