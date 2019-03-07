燿華2月營收11.69億元 近二年同期高

2019-03-07 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB廠商燿華（2367）今（7）日公告2月合併營收為11.69億元，雖因工作天數減少，月減39.57%，惟較去年同期成長4.47%，是近二年同期高檔。

燿華累計今年前二個月營收31.05億元，較去年同期成長5.25%。燿華先前提到，2月雖然初四已開工生產又逢二二八連續假期工作天數較少難免影響，惟整體今年第1季仍目標年成長表現。