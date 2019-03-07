群光去年EPS 5.22元 將配發3.8元現金股利

2019-03-07 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



群光電子董事長許崑泰。 記者謝艾莉／攝影 分享 facebook 群光電子（2385）公布2018年報，每股稅後純益為5.22元，不如2017年5.92元水準，群光同時決議今年將配發3.8元現金股利，配息率連續第六年超越七成、為72.8%。

群光去年全年營收達872.6億元，創歷史新高，年增11.6%。去年下半年在原物料成本降低、新台幣與人民幣貶值等有利因素帶動下，群光下半年本業獲利表現回歸以往的水準。去年第4季營益率達7%，季增0.1個百分點，更較前年同期大幅提升2.2個百分點。營業利益為16.44億元，年增62.7%。

群光去年全年營業毛利為126.17億元，毛利率14.5%。營業利益為46.5億元，年增1.8%；營益率5.3%。稅後淨利35.91億元，淨利率4.1%。

群光去年每股稅後純益為5.22元，是連續第十二年獲利達到5元以上。董事會決議今年將配發3.8元現金股利，配息率連續第六年超越七成，為72.8%；現金殖利率按今（7）日股價計算，約達5.6%。

電競相關與智慧家庭兩大成長引擎，去年在市場強勁需求帶動下，推升群光2018全年營收創下歷史新高。電競相關（包括鍵盤與電源）產品，去年營收年成長達到五成，智慧家庭（如智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等安控裝置）產品，營收年增更在六成以上。

其中智慧家庭相關產品，近四年營收成長尤為快速。截至去年底，群光的智慧家庭產品營收佔比已居所有產品的第五大，更位居非PC產品的第一大。群光目前的非PC產品營收佔比約為53%。

另外，群光也公布2月份自結合併營收為49.55億元，年增6.7%。累計今年前兩個月營收為120.83億元，年增10.4%，創同期新高。

法人預估，在電競相關與智慧家庭產品成長動能持續熱轉帶動下，群光除了第1季營收可望創下同期新高之外，展望今年，全年營收可望再創新高，更有機會挑戰第十三年獲利5元以上。