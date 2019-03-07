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賽門鐵克資安報告：網頁表單淪新犯罪工具

2019-03-07 14:39聯合晚報 記者蔡銘仁／台北報導

全球網路安全領域廠商賽門鐵克最新的《網路安全威脅報告》（ISTR）顯示，網頁表單...
全球網路安全領域廠商賽門鐵克最新的《網路安全威脅報告》（ISTR）顯示，網頁表單內容劫持，成為網路罪犯牟取暴利的最新途徑，已對企業和消費者構成嚴重威脅。美聯社
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全球網路安全領域廠商賽門鐵克今（7日）發表第24期《網路安全威脅報告》（ISTR），對全球威脅活動、網路攻擊動向和動機提出六項觀察。報告顯示，網頁表單內容劫持，成為網路罪犯牟取暴利的最新途徑，已對企業和消費者構成嚴重威脅。

報告基於賽門鐵克全球情報網路資料進行分析，賽門鐵克指出，該網路是全球最大的民用威脅情報網路，記錄全球超過157個國家和地區的1.23億個監測終端報告的攻擊事件，平均每天攔截1.42億次網路攻擊。賽門鐵克透過分析，找出「網頁表單內容劫持成網路罪犯牟利新途徑」、「物聯網成網路罪犯和攻擊組織目標」等六項發現。

談及表單劫持，賽門鐵克指出，每月全球平均有超過4800個不同網站，遭表單劫持代碼入侵，廣泛受網路攻擊的，基本上是中小型零售商，近三分之一攻擊發生在全年最繁忙的11月、12月網購高峰期，近幾個月包括英國航空公司等零售商，均有遭到攻擊。

賽門鐵克首席執行官克拉克（Greg Clark）表示，消費者若不使用全面安全解決方案，有很大可能訪問已被感染的零售網站，大幅增加消費者個人和財務資訊被盜的潛在風險；對企業而言，表單劫持的激增也會使供應鏈受到攻擊的風險日益加大，遭攻擊時面臨的聲譽和責任風險，更無法估量。

此外，物聯網搖身熱門話題，不少企業開始強化智慧製造。但賽門鐵克大中華區首席營運官羅少輝表示，隨著IT和工業物聯網的日益融合，「生產線技術領域將成為新一輪的網路攻擊戰場」，Thrip和Triton等越來越多的駭客組織，開始打起生產系統和工業控制系統的主意，全新的網路保衛戰一觸即發。

賽門鐵克同時點出多項趨勢，包括電腦安全問題，將在雲端重現；供應鏈攻擊和「就地取材式」（LotL）攻擊，目前已成現代威脅環境的主流模式，單供應鏈攻擊去年就飆增78%；臉書等應用程式隱私漏洞曝光，讓消費者的隱私問題，也在過去一年成為關注焦點。

賽門鐵克網路攻擊
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