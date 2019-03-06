佳世達2月營收107.81億元 連24個月年增

2019-03-06 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）今（6）日公布2月合併營收107.81億元，較去年同期成長5.46%，連24個月年成長，延續成長動能；累計今年前兩個月合併營收253.83億元，較去年同期成長12.78%。

營收維持正成長，佳世達表示，原因為聯合艦隊新成員的合併綜效，如認列眾福、凱圖等新成員營收，原有的友通、明基三豐、虹韻等也都有成長；現有事業亦維持增長。