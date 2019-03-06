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同泰列注意股 自結1月每股虧損0.27元

2019-03-06 17:21經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

同泰電子（3321）今（6）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，自結今年1月每股虧損0.27元。

同泰電子公告，自結1月單月營收2.45億元，單月淨損3,195萬元，單月每股淨損0.27元。

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