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綠能與銀行團債權債務協商 初步共識獲83.73%同意

2019-03-06 16:08經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

綠能（3519）今（6）日公告與京城銀行等七家債權銀行債務協商，初步共識已獲83.73%債權銀行之多數同意；綠能指出，感謝所有債權銀行/金融機構與主管機關，提供債權債務協商支持與緩衝時程。

綠能公告表示，接獲京城銀行債務協商條件通知函，依據今年1月28日召開綠能債權債務協商會議達成的初步共識，目前債權銀行回覆同意無異議達83.73%，已達多數。

綠能指出，銀行團與綠能的債權債務協商條件分別是：

一、短期授信，按民國107年12月31日之借款餘額，展延至民國108年12月31日。

二、中長期借款，以民國107年12月31日之借款餘額，展延至108年12月31日暫不清償本金，之後再視綠能科技營運改善狀況，另行商議調整及償還方式。

三、利息部分，台幣利率依照台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%（目前為2%），外幣利率則依六個月TAIFAX利率加碼0.94%，以上皆含稅。

綠能今日同時公布2月合併營收2.45億元，月減7.6%，年減69.45%，累計今年前兩個月合併營收5.12億元，年減71.04%；2月高階多晶片價格穩定，綠能持續債權債務協商，以保留現金優先。

綠能債務
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