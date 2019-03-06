瑞昱2月營收36.77億元年增近二成 首季營運淡季不淡

2019-03-06 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



網通晶片廠瑞昱（2379）公布2月合併營收36.77億元，較去年同期大增近二成，在通訊、PC類產品助陣之下，首季營運淡季不淡，法人預期單季營收可望挑戰同期新高。

由於網通晶片餘波持續放量，瑞昱元月營收創下單月歷史新高，2月營收則因工作天數減少，較1月減少21.14%，但與去年同期相比，仍大幅成長19.96%；累計前二月營收達83.4億元，年增20.34%。

瑞昱樂觀看待2019年營運，通訊、PC及TV三大產品同步成長，是全球總體經濟不明、貿易戰干擾之下，少數樂觀看待全年展望IC設計公司，主要因瑞昱創新研發能力強，不斷開發各領域產品線、產品線豐富。

像是從去年熱潮不斷的無線藍芽耳機，瑞昱將先前已開發過藍芽晶片再改良創新，整合MCU及編解碼器，改變電晶體電路設計，產品具備低功耗、高效能優勢，深獲客戶端信賴採用，在這一波中國各品牌客戶搶推無線藍芽耳機熱潮中，瑞昱搶下多家客戶訂單，無線藍芽耳機晶片出貨量持續攀升。

另外，瑞昱投入七年時間設計研發車用乙太網路晶片，今年也可望開花結果，先前已陸續接觸廠歐、美、日及中系等Tier-1汽車廠商，其中歐系Tier-1車廠開始採用，用於歐系高級車款上，法人預估今年出貨量可望突破百萬顆水準。

而TV晶片也可望受惠於2020年東京奧運到來，全球TV業者搶推8K4K液晶面板電視，間接帶動TV晶片需求看漲，瑞昱TV控制晶片低耗功、面積小及高性價比優勢，已經陸續取得韓系及中系客戶採用，2019年營收比重可大幅成長。