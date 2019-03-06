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GIS 2月營收月減14.8% 擬配4元現金股利

2019-03-06 11:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

GIS-KY業成（6456）去年稅後純益39.8億元，年減42.76%，每股純益（EPS）11.77元，表現較市場預期低，董事會通過擬配發4元現金股利；2月合併營收87.08億元，月減14.8%，年增57.47%，今（6）日股價開平後一度翻紅，可惜在賣壓仍重下盤中翻黑。

GIS去年第4季營收516.77億元，年增11.84％，稅後純益16.42億元，年減18.24％，EPS 4.86元；去年全年營收1284.44億元，年減1.81％，毛利率8.58％，稅後純益39.8億元，年減42.76％，EPS 11.77元，主因客戶手機銷售下滑，加上價格競爭的影響，表現不如外界預期。

GIS2月自結合併營收87.08億元，月減14.8%，年增57.47%，累計今年前2月合併營收189.28億元，年增27.61%；第1季進入淡季，2月工作天數減少，影響營收，但是在客戶新機拉貨下，呈現月減年增的情況。

市場傳出今年新iPhone可能不再採用3D壓力感測功能，恐將衝擊GIS的營運，不利今年營收及獲利的表現。

GIS擬配發4元現金股利，今日股價以112元平盤開出，早盤一度翻紅至113元，但在賣壓仍重下一度翻黑至110.5元，守在5日線之上；TPK-KY宸鴻今日股價表現相對較強，早盤以54.2元開出，盤中漲幅0.74%。

營收GIS
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