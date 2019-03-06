矽力營運動能增強 股價挑戰年線反壓

2019-03-06 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



矽力-KY（6415）在USB-PD、固態硬碟、TV及LED照明等四大產品營運恢復成長動能之下，今年營運維持雙位數成長，帶動近期股價走揚，站穩550元之上。

由於筆電搭載USB-PD已經逐漸成為基本配置，矽力打入國際大廠供應鏈，預估今年USB-PD營收貢獻可望出現雙位數成長；固態硬碟在NAND Flash價格持續下跌，滲透率持續上升，帶動矽力固態硬碟管理電源IC需求大幅成長。

LED照明已開發中高功率產品，並獲得客戶採用，2019年隨歐系客戶拉貨將逐季成長；TV電源管理晶片也可望受惠於中國家電及韓系客戶需求帶動，今今年出貨雙位數成長。